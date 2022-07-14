США планують рекордно збільшити рівень видобутку нафти в 2023 році

США оголосили про рекордне множення рівня видобутку нафти в США у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами координатора зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, президент США Джо Байден з нетерпінням очікує обговорення теми видобутку нафти зі світовими лідерами.

"Ми на шляху до того, щоб видобувати більше нафти вдома в наступному році, на історичних рівнях", - пояснив Кірбі.

Раніше заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо і глава українського Мінфіну Сергій Марченко обговорили встановлення граничної ціни на російську нафту.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що максимальна ціна на російську нафту після введення примусових обмежень з боку країн "Великої сімки" складе не більшу частину поточної закупівельної ціни.

Також ми писали, що, за інформацією Bloomberg, США і союзники планують встановити максимальну ціну для російської нафти на рівні 40-60 доларів за барель.

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