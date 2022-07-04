Кисида сообщил первые подробности ограничения цен на нефть из России
Максимальные цены на российскую нефть после введения принудительных ограничений ее стоимости со стороны стран "Большой семерки" составит не более половины текущей закупочной цены.
Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.
Премьер-министр Японии анонсировал создание специального механизма, благодаря которому российскую нефть не будут покупать по более высокой цене, чем это будет прописано в совместном договоре.
Предполагается, что международные компании смогут транспортировать российскую сырую нефть и нефтепродукты по всему миру только в том случае, если она покупается по установленной цене. Ожидается, что ограничение цен на нефть придаст больше силы существующим санкциям, наложенным на Россию.
"Мы сталкиваемся с серьезной ситуацией, в которой нарушается мирный порядок. Мы должны показать, что за агрессию приходится платить высокую цену", - заявил премьер-министр.
Кисида также отметил, что война России против Украины привела к резкому росту цен на основные группы потребительских товаров по всему миру.
Напомним, ранее Великобритания, США, Канада и Япония объявили о запрете на поставки российского золота, чтобы усилить давление на "военную машину" президента РФ Владимира Путина.
По оценкам экспертов, в результате запрета на импорт золота экономика России будет терять ежегодно порядка 19 млрд долларов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.