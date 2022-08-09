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США планують передати Україні зенітні ракетні комплекси NASAMS: названо терміни

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Вашингтон, Вівторок 09 серпня 2022 06:55
США планують передати Україні зенітні ракетні комплекси NASAMS: названо терміни Фото: США мають намір передати Україні ЗРК NASAMS в найближчі місяці (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Україна отримає зенітні ракетні комплекси малої і середньої дальності протягом декількох місяців.

Про це заявив заступник Міністра оборони з політичних питань Колін Кол, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагон.

"У новому пакеті допомоги немає NASAMS, але є ракети AMRAAM для NASAMS. Поставки NASAMS готуються. Ми думаємо, що вони прибудуть в Україну в наступні кілька місяців",— заявив Кол.

Нагадаємо, що США оголосили про плани щодо постачання NASAMS Україні в липні в рамках пакету допомоги. Планувалося, що Пентагон направить Києву два ЗРК.

Нагадаємо, 27 червня в Білому домі заявили, що США поставлять Україні сучасні системи ППО середньої і великої дальності, але не уточнили які саме. За інформацією анонімного чиновника, адміністрація Байдена придбає для України NASAMS.

Раніше повідомлялося, що 8 серпня Пентагон санкціонував надання Україні найбільшого пакету військової допомоги вартістю в 1 млрд доларів. До нього увійшли ракети для HIMARS, боєприпаси для артилерії, а також протипіхотні міни.

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