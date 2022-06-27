У Байдена подтвердили, что США поставят Украине ПВО: о каких системах идет речь

Об этом заявил советник президента США Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Представитель Белого дома рассказал, что Вашингтон завершает работу над новым пакетом помощи.

"Мы действительно намерены завершить работу над пакетом, включающим современные средства ПВО средней и большой дальности для Украины, а также некоторые другие элементы, в которых есть острая необходимость, включая боеприпасы для артиллерии и контрбатарейные радары", - сообщил он.