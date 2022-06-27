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У Байдена подтвердили, что США поставят Украине ПВО: о каких системах идет речь

Новина українською →
США, Понедельник 27 июня 2022 16:15
У Байдена подтвердили, что США поставят Украине ПВО: о каких системах идет речь Фото: советник президента США Джейк Салливан (twitter.com/JakeSullivan)
Автор: Руслан Гаращенко

Соединенные Штаты Америки поставят Украине системы противовоздушной обороны. Речь идет о ПВО средней и большой дальности.

Об этом заявил советник президента США Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Представитель Белого дома рассказал, что Вашингтон завершает работу над новым пакетом помощи.

"Мы действительно намерены завершить работу над пакетом, включающим современные средства ПВО средней и большой дальности для Украины, а также некоторые другие элементы, в которых есть острая необходимость, включая боеприпасы для артиллерии и контрбатарейные радары", - сообщил он.

Салливан не уточнил о каких именно ситемах ПВО идет речь. Но анонимный американский чиновник, знакомый с решением, сказал NYT, что администрация Байдена приобретет для Украины NASAMS. Норвежская система ПВО NASAMS способна поражать цели на расстоянии более 160 км.

Напомним, страны-участницы формата G7 ("Большая семерка") возьмут на себя обязательство оказывать Украине бессрочную поддержку в войне против Российской Федерации.

Также лидеры НАТО планируют утвердить пакет военной помощи Украине во время саммита, который состоится в Мадриде.

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