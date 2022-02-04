UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США планируют использовать роботов для патрулирования границы с Мексикой

Автор: Сергей Пышкин

Управление науки и технологий Министерства внутренней безопасности США проводит тренировку роботов-псов от компании Ghost Robots. Их планируют привлечь к патрулированию границы с Мексикой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу Министерства внутренней безопасности США.

Вероятно, что работы компании Ghost Robots будут помогать пограничникам во время их выполнения обязанностей. Сейчас они прошли успешно все этапы тестов.

Фото: США планируют использовать роботов для патрулирования границы с Мексикой (dhs.gov)

Роботов будут привлекать к работе в опасной для человека местности, речь идет о горном и пустынном районах с экстремальными температурами. Они будут выявлять контрабандистов, преступников, нелегалов или же наркокурьеров.

Q-UGV оборудованы:

  • 360-градусной камерой;
  • тепловизорами;
  • приборами ночного видения;
  • камерой масштабирования.

За подвижность роботов отвечает программное обеспечение, которое просчитывает движение каждой из их конечностей 2 тысячи раз в секунду.

Пока точно неизвестно когда именно США привлекут робопсов к службе, однако сегодня они уже завершают тесты с отработкой реальных сценариев.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как в Британии нейросеть взяла участие в конкурсе среди программистов. Согласно результатам, она попала в 54% лучших программистов.

Другая же компания CausaLens - планирует обучить нейросеть воспринимать мир как человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиМексика