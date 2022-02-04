Управління науки і технологій Міністерства внутрішньої безпеки США проводить тренування роботів-псів від компанії Ghost Robots. Їх планують залучити до патрулювання кордону з Мексикою.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішньої безпеки США.
Ймовірно, що роботи компанії Ghost Robots допомагатимуть прикордонникам під час їх виконання обов’язків. Наразі вони пройшли успішно усі етапи тестів.
Фото: США планують використовувати роботів для патрулювання кордону з Мексикою (dhs.gov)
Роботів залучатимуть до роботи у небезпечній для людини місцевості, йдеться про гірські та пустельні райони з екстремальними температурами. Вони виявлятимуть контрабандистів, злочинців, нелегалів або ж наркокур'єрів.
За рухливість роботів відповідає програмне забезпечення, яке прораховує рух кожної з їх кінцівок 2 тисячі разів на секунду.
Наразі точно невідомо коли саме США залучать робопсів до служби, однак сьогодні вони вже завершують тести з відпрацюванням реальних сценаріїв.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як у Британії нейромережа взяла участь у конкурсі серед програмістів. Згідно з результатами, вона потрапила до 54% найкращих програмістів.
Інша ж компанія CausaLens - планує навчити нейромережу сприймати світ як людина.