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В Британии искусственный интеллект научили писать программный код

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Четверг 03 февраля 2022 18:01
В Британии искусственный интеллект научили писать программный код Фото: в Британии искусственный интеллект научили писать код на уровне программистов (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

Британская компания искусственного интеллекта DeepMind научила нейросеть писать программный код. Она приняла участие в конкурсе среди других программистов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Нейросеть успешно выполнила задачу среднего уровня и попала в 54% лучших программистов.

Известно, что конкурсы проводились на платформе Codeforces, где программисты со всего мира имели возможность проверить свои навыки. Искусственный интеллект принял участие в 10 тестах и не используя никаких шаблонов - сгенерировал совершенно новый код.

Главный научный сотрудник DeepMind Ориол Виньялс заметил, что исследования находятся на ранней стадии. В то же время компания продолжит развивать свой искусственный интеллект, чтобы он стал еще более гибким для лучшего решения задач во время кодирования.

"Я могу с уверенностью сказать, что результаты AlphaCode перешли к моим ожиданиям", - заявил основатель Codeforces Майк Мирзаянов.

В то же время как сообщает программист Самат Галимов, конкурсы среди специалистов и реальные условия работы в программировании - существенно отличаются, из-за того, что задачи во время "соревнований" является абсолютно четкими, когда в жизни работникам IT-сфер приходится работать более творчески.

Напомним, РБК-Украина рассказывало, как в Германии использовали искусственный интеллект для улучшения движения транспорта.

Также издание писало и о том, как технологии в будущем могут изменить мир.

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