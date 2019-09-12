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В посольстве США подтвердили восстановление военной помощи Украине

Новости » Политика    12.09.2019 - 23:52
В посольстве США подтвердили восстановление военной помощи Украине
Иллюстративное изображение (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

В американском посольстве подчеркнули, что поддержка Украины продолжится

В посольстве Соединенных Штатов Америки подтвердили информацию о решении Дональда Трампа о восстановлении военной помощи для Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства в Twitter.

В американском посольстве сообщили, что предоставление военной помощи для Киева будет продолжено, так как территориальная целостность Украины является важным национальным интересом для Вашингтона.

"Поддержка Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины остается незыблемой, и предоставление поддержки Украине в виде военной помощи является важным национальным интересом для США. Эта поддержка продолжается", - говорится в заявлении.

В посольстве США подтвердили восстановление военной помощи Украине

Напомним, ранее издание Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп решил возобновить военную помощь для Украины. По данным издания, Белый дом решил выделить Украине военную помощь в размере 250 млн долларов. Вопрос выделения средств Украине был главным предметом спора между Трампом и членами Конгресса.

Как писало РБК-Украина, ранее заместитель помощника Государственного секретаря США Джордж Кент пояснил, что задержка выделения Соединенными Штатами военной помощи Украине связана с внутренними бюджетными процессами в США.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиУкраинавоенная помощь
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