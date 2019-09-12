В посольстве США подтвердили восстановление военной помощи Украине

Иллюстративное изображение (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

В американском посольстве подчеркнули, что поддержка Украины продолжится

В посольстве Соединенных Штатов Америки подтвердили информацию о решении Дональда Трампа о восстановлении военной помощи для Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства в Twitter.

В американском посольстве сообщили, что предоставление военной помощи для Киева будет продолжено, так как территориальная целостность Украины является важным национальным интересом для Вашингтона.

"Поддержка Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины остается незыблемой, и предоставление поддержки Украине в виде военной помощи является важным национальным интересом для США. Эта поддержка продолжается", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее издание Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп решил возобновить военную помощь для Украины. По данным издания, Белый дом решил выделить Украине военную помощь в размере 250 млн долларов. Вопрос выделения средств Украине был главным предметом спора между Трампом и членами Конгресса.

Как писало РБК-Украина, ранее заместитель помощника Государственного секретаря США Джордж Кент пояснил, что задержка выделения Соединенными Штатами военной помощи Украине связана с внутренними бюджетными процессами в США.