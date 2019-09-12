Зеленский и Трамп могут встретиться в Нью-Йорке 23-26 сентября

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Точная дата еще определяется

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп могут встретиться в Нью-Йорке в период с 23 по 26 сентября. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, точная дата еще определяется.

"Я думаю, что это будет в период с 23 и 26 сентября в Нью-Йорке", - сказал он.

По словам Тейлора, сейчас проходит согласование графиков лидеров двух государств.

Относительно визита Зеленского в Вашингтон посол отметил, что пока дата встречи с Трампом не определена.

"Но по Нью-Йорку мы очень близки (в организации встречи - ред.)", - пояснил дипломат.

Отметим, визит Зеленского в США планируется, в том числе, под выступление на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, очередная сессия которой открывается 17 сентября.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 23 сентября начнется визит президента Украины Владимира Зеленского в США для участия в Генеральной ассамблее ООН. Зеленский встретится с президентом Дональдом Трампом и правительством США.

Кроме того, Соединенные Штаты приветствуют сообщение об освобождении 35 украинцев, удерживаемых Россией, в обмен на 35 заключенных, переданных Украиной. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.