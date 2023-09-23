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США, Південна Корея й Японія домовились реагувати на загрозу від співпраці Росії й КНДР

Фото: диктатор Кім Чен Ин й Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки, Південна Корея і Японія занепокоєні через військову співпрацю між Росією та Північною Кореєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Державний секретар США Ентоні Блінкен, а також його південнокорейський і японський колеги висловили стурбованість через обговорення військової співпраці між Росією й Північною Кореєю, включаючи можливу торгівлю зброєю. 

Як пише видання, під час короткої зустрічі сторони домовились рішуче реагувати на будь-які дії, що загрожують регіональній безпеці в порушення резолюції Ради Безпеки ООН. 

Зазначається, що Блінкен та його колеги висловили занепокоєння через те, що Російська Федерація може спробувати придбати боєприпаси у Північної Кореї, аби поповнити свої запаси, які зменшуються внаслідок війни на території України. 

Співпраця Росії та Північної Кореї

13 вересня Кім Чен Ин та російський диктатор Володимир Путін зустрілись для обговорення посилення військової співпраці. Зокрема перший також зустрівся й з міністром оборони терористичної країни Сергієм Шойгу.

Як писали західні ЗМІ, КНДР й Росія могли обговорити питання передачі російським терористам артилерійських боєприпасів. Водночас Economist стверджує про те, що Пхеньян вже більше частини року поставляє Москві артилерійські боєприпаси та ракети типу "Катюша".

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