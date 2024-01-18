США, Південна Корея та Японія засудили КНДР за постачання зброї Росії

США, Південна Корея та Японія засудили військову співпрацю КНДР з Росією. Йдеться про постачання зброї, яку Москва використовує на війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Представники трьох країн у питаннях ядерної зброї провели зустріч у Сеулі.

Високопосадовець США у справах Північної Кореї Чон Пак заявив, що передача північнокорейських балістичних ракет малої дальності та іншої зброї Росії та використання її проти України, а також порушення прав людини вимагають уваги та скоординованих дій.

Він додав, що у США "глибоко стурбовані" зростанням ворожої риторики КНДР у бік Південної Кореї.

Представник Японії Хіроюкі Намазу засудив запуски балістичних ракет Північною Кореєю. Він також закликав уважно стежити за тим, що Пхеньян може отримати від Росії в обмін на зброю.

КНДР передала РФ ракети

Нагадаємо, координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

Пізніше з'явилася інформація, що окупанти вдарили по Харкову північнокорейськими ракетами. Згодом у прокуратурі підтвердили це та розповіли деталі.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що Північна Корея активно поставляла до РФ боєприпаси впродовж усієї осені. За оцінками розвідки, армія РФ могла отримати близько мільйона снарядів з КНДР.

Президент України Володимир Зеленський заявив про "червоні лінії", коментуючи постачання північнокорейських ракет до РФ.