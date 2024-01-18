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США, Южная Корея и Япония осудили КНДР за поставку оружия России

Сеул, Четверг 18 января 2024 14:49
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США, Южная Корея и Япония осудили КНДР за поставку оружия России Фото: США, Южная Корея и Япония осудили КНДР за поставку оружия России (voakorea com)
Автор: Наталья Юрченко

США, Южная Корея и Япония осудили военное сотрудничество КНДР с Россией. Речь идет о поставках оружия, которое Москва использует на войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Представители трех стран по вопросам ядерного оружия провели встречу в Сеуле.

Высокопоставленный чиновник США по делам Северной Кореи Чон Пак заявил, что передача северокорейских баллистических ракет малой дальности и другого оружия России и использования ее против Украины, а также нарушения прав человека требуют внимания и скоординированных действий.

Он добавил, что в США "глубоко озабочены" ростом враждебной риторики КНДР в сторону Южной Кореи.

Представитель Японии Хироюки Намаз осудил запуски баллистических ракет Северной Кореей. Он также призвал пристально следить за тем, что Пхеньян может получить от России в обмен на оружие.

КНДР передала РФ ракеты

Напомним, координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия купила у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

Позже появилась информация, что оккупанты ударили по Харькову северокорейскими ракетами. В прокуратуре подтвердили это и рассказали детали.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина рассказал, что Северная Корея активно поставляла в РФ боеприпасы на протяжении всей осени. По оценкам разведки, армия РФ могла получить около миллиона снарядов из КНДР.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о "красных линиях", комментируя поставки северокорейских ракет в РФ.

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