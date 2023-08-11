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США, Південна Корея та Японія посилять безпекову співпрацю, - Kyodo

Фото: США, Японія та Південна Корея посилять безпекову співпрацю (скріншот з відео abcnews.go.com)
Автор: Антон Малиновський

США, Японія та Південна Корея домовились про проведення щорічного саміту, а також про поглиблення безпекової співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Також в заяві, ймовірно, буде сказано про наміри трьох країн обмінюватись інформацією про запуски північнокорейських ракет в реальному часі.

Саміт США, Південної Кореї та Японії

Саміт відбудеться 18 серпня у Вашингтоні, в ньому візьмуть участь прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, президент США Джо Байден і лідер Південної Кореї Юн Сук Йоль. Вони обговорять ситуацію у Східній Азії, враховуючи кроки Китаю та ядерну і ракетну риторику Північної Кореї.

Це перша зустріч трьох країн в такому форматі - до цього безпекова ситуація в регіоні обговорювалась лише в рамках більших самітів.

Зазначимо, що минулого місяця Південна Корея, США та Японія провели тристоронні навчання з протиракетної оборони у міжнародних водах Японського моря 16 липня, на тлі запуску КНДР ракет. 

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