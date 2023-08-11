США, Південна Корея та Японія посилять безпекову співпрацю, - Kyodo

США, Японія та Південна Корея домовились про проведення щорічного саміту, а також про поглиблення безпекової співпраці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.
Також в заяві, ймовірно, буде сказано про наміри трьох країн обмінюватись інформацією про запуски північнокорейських ракет в реальному часі.
Саміт відбудеться 18 серпня у Вашингтоні, в ньому візьмуть участь прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, президент США Джо Байден і лідер Південної Кореї Юн Сук Йоль. Вони обговорять ситуацію у Східній Азії, враховуючи кроки Китаю та ядерну і ракетну риторику Північної Кореї.
Це перша зустріч трьох країн в такому форматі - до цього безпекова ситуація в регіоні обговорювалась лише в рамках більших самітів.
Зазначимо, що минулого місяця Південна Корея, США та Японія провели тристоронні навчання з протиракетної оборони у міжнародних водах Японського моря 16 липня, на тлі запуску КНДР ракет.
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