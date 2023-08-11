США, Южная Корея и Япония усилят сотрудничество в сфере безопасности, - Kyodo

Также в заявлении, вероятно, будет сказано о намерениях трех стран обмениваться информацией о запусках северокорейских ракет в реальном времени.

Саммит США, Южной Кореи и Японии

Саммит состоится 18 августа в Вашингтоне, в нем примут участие премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент США Джо Байден и лидер Южной Кореи Юн Сук Йоль. Они обсудят ситуацию в Восточной Азии, учитывая шаги Китая и ядерную и ракетную риторику Северной Кореи.

Это первая встреча трех стран в таком формате - до этого ситуация в регионе обсуждалась только в рамках больших саммитов.

Отметим, что в прошлом месяце Южная Корея, США и Япония провели трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря 16 июля на фоне запуска КНДР ракет.

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