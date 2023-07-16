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США з союзниками провели протиракетні навчання у Японському морі

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Неділя 16 липня 2023 07:18
США з союзниками провели протиракетні навчання у Японському морі Фото: США із союзниками провели протиракетні навчання в Японському морі (navsea.navy.mil)
Автор: Константин Широкун

Південна Корея, США та Японія провели тристоронні навчання з протиракетної оборони у міжнародних водах Японського моря на тлі запуску КНДР балістичної ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

За даними збройних сил Південної Кореї, в навчаннях брали участь три есмінці, оснащені системою Aegis: корейський ROKS Yulgok Yi I, американський USS John Finn та JS Maya Японських морських сил самооборони.

Навчання були зосереджені на відпрацюванні процедур виявлення та відстеження змодельованої комп'ютером мети балістичної ракети, а також обміну відповідною інформацією.

"Ці навчання дали можливість посилити можливості наших збройних сил щодо реагування на балістичні ракети та покращити співпрацю в галузі безпеки між Південною Кореєю, Сполученими Штатами та Японією", - заявив представник ВМС.

Востаннє три країни проводили подібні тристоронні навчання з протиракетної оборони у квітні. Демонструючи силу та знання для боротьби із запуском міжконтинентальних балістичних ракет КНДР, Південна Корея та Сполучені Штати також провели у четвер спільні повітряні навчання за участю американського стратегічного бомбардувальника B-52H.

КНДР запускає балістичні ракети

КНДР регулярно здійснює пуски балістичних ракет, хоча такі дії заборонені міжнародним законодавством. Так, 12 липня КНДР в черговий раз запустила балістичну ракету у бік Японського моря, а через день повторила ці випробування.

Країни G7 та Євросоюз засудили такі дії КНДР, а США та Південна Корея у відповідь на пуски провели навчання за участю стратегічного бомбардувальника.

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