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Лідери США, Японії та Південної Кореї в серпні проведуть спільний саміт

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Четвер 20 липня 2023 06:15
Лідери США, Японії та Південної Кореї в серпні проведуть спільний саміт Фото: США, Японія та Південна Корея проведуть спільний саміт (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Японія, Сполучені Штати та Південна Корея планують провести зустріч на найвищому рівні у Вашингтоні в серпні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yomiuri.

Джерела японської газети стверджують, що прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, президент США Джо Байден і лідер Південної Кореї Юн Сук Йоль обговорять ситуацію у Східній Азії, враховуючи кроки Китаю та ядерну і ракетну риторику Північної Кореї.

Зазначається, що саміт відбудеться 18 серпня і це буде перша зустріч лідерів за межами міжнародних конференцій.

Запуск ракет КНДР і реакція США та союзників

Північна Корея регулярно здійснює пуски балістичних ракет, що заборонено міжнародним законодавством. Так, 12 липня КНДР в черговий раз запустила балістичну ракету у бік Японського моря, а через день повторила пуски.

Південна Корея, США та Японія провели тристоронні навчання з протиракетної оборони у міжнародних водах Японського моря 16 липня, на тлі запуску КНДР ракет. Також, Південна Корея та США провели спільні навчання з участю стратегічного бомбардувальника B-52H, який може нести ядерний заряд.

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