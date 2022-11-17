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США після падіння ракети у Польщі закликали Україну "обережно коментувати" інцидент, - CNN

Фото: помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван після інциденту з падінням ракети в Польщі дзвонив до Офісу президента України та закликав українське керівництво до "обережних висловлювань" щодо того, що сталося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

обережніше ставитися до того, як вони коментують інцидент, повідомили джерела, знайомі з цією розмовою.

Також, за словами співрозмовників, Зеленський того вечора запитував розмову з президентом США Джо Байденом, проте вона так і не відбулася.

Падіння ракети у Польщі. Що відомо?

15 листопада у Польщі ЗМІ повідомили про ракетний удар РФ по селу Пшеводув, яке знаходиться поблизу кордону з Україною. Внаслідок атаки загинули люди.

Пізніше військові ЗСУ повідомили США та союзникам, що вони намагалися перехопити російську ракету поблизу місця удару у Польщі.

Український президент Володимир Зеленський не сумнівається, що по Польщі вдарила не українська, а російська ракета. Однак сьогодні український лідер визнав, що на 100% не знає чия ракета впала у Пшеводуві.

Проте розслідування Вашингтона та Варшави, попередньо, нібито свідчить про те, що інцидент пов'язаний із ракетою української ППО С-300. При цьому США покладають на РФ відповідальність за цю ситуацію незалежно від того, якими будуть результати розслідування.

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