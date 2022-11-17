ua ru
Чт, 17 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США після падіння ракети у Польщі закликали Україну "обережно коментувати" інцидент, - CNN

Новость на русском →
Четвер 17 листопада 2022 17:39
США після падіння ракети у Польщі закликали Україну "обережно коментувати" інцидент, - CNN Фото: помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван після інциденту з падінням ракети в Польщі дзвонив до Офісу президента України та закликав українське керівництво до "обережних висловлювань" щодо того, що сталося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Приблизно через годину після того, як стало відомо про інцидент, президент України Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні, що "російські ракети потрапили до Польщі", назвавши це "дуже значною ескалацією", на яку слід відповісти.

У зв'язку з чим до Офісу президента одразу зателефонував Салліван і закликав українське керівництво обережніше ставитися до того, як вони коментують інцидент, повідомили джерела, знайомі з цією розмовою.

Також, за словами співрозмовників, Зеленський того вечора запитував розмову з президентом США Джо Байденом, проте вона так і не відбулася.

Падіння ракети у Польщі. Що відомо?

15 листопада у Польщі ЗМІ повідомили про ракетний удар РФ по селу Пшеводув, яке знаходиться поблизу кордону з Україною. Внаслідок атаки загинули люди.

Пізніше військові ЗСУ повідомили США та союзникам, що вони намагалися перехопити російську ракету поблизу місця удару у Польщі.

Український президент Володимир Зеленський не сумнівається, що по Польщі вдарила не українська, а російська ракета. Однак сьогодні український лідер визнав, що на 100% не знає чия ракета впала у Пшеводуві.

Проте розслідування Вашингтона та Варшави, попередньо, нібито свідчить про те, що інцидент пов'язаний із ракетою української ППО С-300. При цьому США покладають на РФ відповідальність за цю ситуацію незалежно від того, якими будуть результати розслідування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Польща Офіс президента ракетный удар
NEWS
Крилаті ракети та іранські Shahed: ЗСУ розкрили деталі сьогоднішньої атаки Росії
Крилаті ракети та іранські Shahed: ЗСУ розкрили деталі сьогоднішньої атаки Росії
DAILY
Куди Росія перекине херсонське угруповання і де чекати основних боїв
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Куди Росія перекине херсонське угруповання і де чекати основних боїв