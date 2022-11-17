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США после падения ракеты в Польше призвали Украину "осторожно комментировать" инцидент, - CNN

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Четверг 17 ноября 2022 17:39
США после падения ракеты в Польше призвали Украину "осторожно комментировать" инцидент, - CNN Фото: помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан после инцидента с падением ракеты в Польше звонил в Офис президента Украины и призывал украинское руководство к "осторжным высказываниям" относительно случвшегося.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Примерно через час после того, как стало известно об инциденте, президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении, что "российские ракеты попали в Польшу", назвав это "очень значительной эскалацией", на которую необходимо ответить.

В связи с чем в Офис президента сразу позвонил Салливан и призвал украинское руководство более осторожно относиться к тому, как они комментируют инцидент, сообщили источники, знакомые с этим разговором.

Также, по словам собеседников, Зеленский в тот вечер запрашивал разговор с президентом США Джо Байденом, однако он так и не состоялся.

Падение ракеты в Польше. Что известно?

15 ноября в Польше СМИ сообщили о ракетном ударе РФ по селу Пшеводув, которое находится вблизи границы с Украиной. В результате атаки погибли люди.

Позже военные ВСУ сообщили США и союзникам, что они пытались перехватить российскую ракету вблизи места удара в Польше.

Украинский президент Владимир Зеленский не сомневается, что по Польше ударила не украинская, а российская ракета. Однако сегодня украинский лидер признал, что на 100% не знает, чья ракета упала в Пшеводуве.

Однако расследование Вашингтона и Варшавы, предварительно, якобы говорит о том, что инцидент связан с ракетой украинской ПВО С-300. При этом США возлагают на РФ ответственность за эту ситацию вне зависимости от того, какими будут результаты расследования.

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