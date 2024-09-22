Американські військові знищили безпілотник хуситів, що становив загрозу
За останню добу військові США успішно знищили один безпілотний літальний апарат хуситів, що загрожував військовим коаліції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку сил Центрального командування США (USCENTCOM) у соцмережі Х.
Зазначається, що хусити запустили дрон над Червоним морем з підконтрольних районів Ємену.
Було встановлено, що цей апарат становив безпосередню загрозу для американських і коаліційних сил, а також торгових суден у регіоні.
"Ці заходи були вжиті для захисту свободи судноплавства і забезпечення більшої безпеки міжнародних вод для американських, коаліційних і торгових суден", - повідомляють військові США.
Атаки єменських хуситів
З початком війни між Ізраїлем і ХАМАС у Секторі Газа, угруповання єменських хуситів за підтримки Ірану почало регулярно обстрілювати комерційні торгові судна, що прямують через Аденську протоку і Червоне море.
Військові США та коаліції країн ЄС у відповідь атакують об'єкти бойовиків на теренах Ємену.
У серпні військові США знищили два судна єменських терористів.
На початку вересня хусити обстріляли кілька нафтових танкерів, що належали Греції.
Минулого тижня єменські терористи випустили ракету, що досягнула центральної частини Ізраїлю, але була збита силами ППО.
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