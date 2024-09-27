Єменські хусити випустили ракету в напрямку Ізраїлю
Єменські хусити запустили ракету в напрямку Ізраїлю. Система ППО країни успішно збила ворожу повітряну ціль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю.
Ізраїльські військові збили випущену з території Ємену ракету класу "земля-земля". Ціль було знищено за допомогою системи ППО дальнього радіусу дії "Стріла" (Arrow).
Близько 0:40 ночі над центральними районами Ізраїлю були ввімкнуті попереджувальні сирени через перехоплення і побоювання щодо падіння осколків. Однак за словами військових, ракета була збита "за межами кордонів країни".
Жодних нових інструкцій від командування Армії оборони Ізраїлю після атаки не надходило.
Єменські хусити повідомили, що їхній військовий речник незабаром зробить заяву після перехоплення ЦАХАЛом випущеної з території країни ракети.
צה"ל: האזעקות במרכז - עקב טיל ששוגר מתימן • תיעוד מקריית מלאכי >>— גלצ (@GLZRadio) September 26, 2024
@Doron_Kadosh @galdjerassi pic.twitter.com/5l6XkXtxiC
Інформація про постраждалих
Служба швидкої допомоги "Маген Давид Адом" повідомляє, що 17-річна дівчина отримала поранення середньої тяжкості. Це сталося після того, як її збила машина, що з'їхала на узбіччя дороги під час ракетного обстрілу.
Дівчину при свідомості доставили у лікарню. Ще 17 осіб отримали легкі поранення через падіння дорогою в укриття або гострий стрес.
Атаки хуситів на Ізраїль
Угруповання єменських хуситів є союзниками Ірану, палестинського ХАМАСу та ліванської "Хезболли", і з початком війни у Секторі Газа в жовтні 2023 року, протистоїть Ізраїлю та країнам Заходу.
Раніше єменські терористи вже обстрілювали Ізраїль безпілотниками, а всередині вересня вперше випустили гіперзвукову балістичну ракету в напрямку центральних районів країни. Ціль успішно збили ізраїльські сили ППО.
Тим часом Росія планує передати хуситам партії протикорабельних ракет "Яхонт", також відомих як П-800 "Онікс".
Крім того, американські військові та партнери по військовій коаліції, регулярно знищують безпілотники та ракети хуситів, що становлять небезпеку в акваторії Червоного моря.
Тим не менше, на початку вересня хусити атакували нафтові танкери, що належали Греції.
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