США підтримують припинення вогню в Україні, але є нюанси, - Axios

США підтримують ідею дотримання Україною угоди про припинення вогню, однак визнають, що логістика буде складною. Йдеться про можливе проведення референдуму щодо мирної угоди, яка передбачає передачу частини української території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Водночас, як зазначив співрозмовник видання, між сторонами залишаються розбіжності щодо тривалості перемир’я. Україна наполягає на 60-денному припиненні вогню, тоді як Росія може вимагати значно коротшого терміну.

У Москві погодилися, що для проведення референдуму необхідно спочатку забезпечити режим припинення вогню.

За словами високопоставленого американського чиновника, росіяни, які раніше наполягали на припиненні вогню лише після остаточного укладення мирної угоди, змінили позицію.

Референдум в Україні

Нагадаємо, під час спілкування з журналістами 11 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що питання можливих територіальних рішень має визначати народ України - через вибори або референдум.

Після цієї заяви у США назвали її прогресом, розцінивши як готовність Києва обговорювати можливість проведення референдуму щодо мирної угоди, яка може передбачати передачу частини української території.

У США визнали, що провести таке голосування в нинішніх умовах буде вкрай складно.

Водночас американський чиновник зазначив, що під час зустрічі в п’ятницю європейські партнери заявили: якщо Володимир Зеленський запропонує провести референдум щодо територій, вони підтримають це рішення.

Також повідомлялось, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до того, щоб призупинити удари вглиб України в день голосування. Але він висунув для цього свої вимоги.

Довідково

Референдум - це голосування, під час якого громадяни безпосередньо ухвалюють рішення щодо ключових державних питань, зокрема й територіальних.

Для його проведення потрібні безпечні умови та можливість участі всіх виборців, тому під час війни він практично неможливий без зовнішніх гарантій.