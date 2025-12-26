США поддерживают прекращение огня в Украине, но есть нюансы, - Axios

США поддерживают идею соблюдения Украиной соглашения о прекращении огня, однако признают, что логистика будет сложной. Речь идет о возможном проведении референдума по мирному соглашению, которое предусматривает передачу части украинской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

При этом, как отметил собеседник издания, между сторонами остаются разногласия относительно продолжительности перемирия. Украина настаивает на 60-дневном прекращении огня, тогда как Россия может требовать значительно более короткого срока.

В Москве согласились, что для проведения референдума необходимо сначала обеспечить режим прекращения огня.

По словам высокопоставленного американского чиновника, россияне, которые ранее настаивали на прекращении огня только после окончательного заключения мирного соглашения, изменили позицию.

Референдум в Украине

Напомним, во время общения с журналистами 11 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос возможных территориальных решений должен определять народ Украины - через выборы или референдум.

После этого заявления в США назвали его прогрессом, расценив как готовность Киева обсуждать возможность проведения референдума по мирному соглашению, которое может предусматривать передачу части украинской территории.

В США признали, что провести такое голосование в нынешних условиях будет крайне сложно.

В то же время американский чиновник отметил, что во время встречи в пятницу европейские партнеры заявили: если Владимир Зеленский предложит провести референдум по территориям, они поддержат это решение.

Также сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов к тому, чтобы приостановить удары вглубь Украины в день голосования. Но он выдвинул для этого свои требования.

Справочно

Референдум - это голосование, во время которого граждане непосредственно принимают решение по ключевым государственным вопросам, в том числе и территориальным.

Для его проведения нужны безопасные условия и возможность участия всех избирателей, поэтому во время войны он практически невозможен без внешних гарантий.