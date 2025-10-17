США поддерживают новую программу МВФ с Украиной и репарационный кредит ЕС, - еврокомиссар

США выразили поддержку инициативам МВФ и Европейского Союза, направленным на финансирование Украины за счет замороженных российских активов.

Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Поддержка со стороны США

Домбровскис отметил, что Вашингтон положительно относится к идее новой программы кредитования Украины от Международного валютного фонда, а также к инициативе ЄС по предоставлению "репарационного кредита".

"Сейчас наблюдается конструктивное взаимодействие со стороны США в вопросах, касающихся поддержки Украины", - сказал он.

По словам Домбровскиса, США "в целом поддерживают и приветствуют нашу инициативу относительно репарационного кредита".

Переговоры в Вашингтоне

Еврокомиссар провел переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом в четверг во время ежегодных встреч МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

Однако, как уточнил Домбровскис, у США пока нет четкой позиции относительно участия в европейском проекте Reparations Loan.

"На данный момент нет ясного позиционирования со стороны США относительно возможных действий, которые они предпримут в отношении замороженных российских активов на своей территории", - добавил он.

Замороженные активы и их использование

По данным Еврокомиссии, в США заблокировано около 5 млрд долларов, тогда как в Европе - порядка 210 млрд евро.

Эти средства, как предполагается, могут быть использованы для финансирования кредитной поддержки Украины на воссттановления и стабилизацию экономики.

ЕС уже обсуждает механизм привлечения таких средств в рамках "репарационного кредита", который будет предоставлен Украине на долгосрочной основе.

Роль МВФ и позиция США

Домбровскис подчеркнул, что поддержка Вашингтона также имеет решающее значение для МВФ, поскольку Фонд обычно не кредитует страны, находящиеся в состоянии войны.

Чтобы одобрить программу, МВФ должен иметь достаточные гарантии возврата средств.

"Программу МВФ мы обсуждали как на двустороннем уровне, так и в рамках G7, и США, в целом говоря, поддержали эту инициативу", - сообщил Домбровскис.