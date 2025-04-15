США не підтримали заяву G7 щодо удару РФ по Сумах: що стало причиною

За даними джерел видання, адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила союзникам, що не може підписати заяву із засудженням нападу, оскільки "працює над збереженням простору для мирних переговорів". Адже зустрічі між Білим домом і Кремлем тривають.

За словами тих самих людей, Канада, яка головує цього року у G7, сказала союзникам, що без схвалення США заява буде неможливою.

Як пише Bloomberg, посольство США в Лондоні відмовилося від коментарів.

Згідно з чернетками, що потрапили в розпорядження Bloomberg, у заяві G7 планувалося вказати, що напад на Суми є доказом того, що Росія має намір продовжувати війну.

Однак Трамп узяв інший тон щодо обстрілу Сум, назвавши його "жахливим" і сказавши, що Росія "зробила помилку".

Удар по Сумах 13 квітня

Минулої неділі росіяни завдали подвійного удару балістичними ракетами по місту Суми. Ракети влучили у місці великого скупчення мирних жителів.

В результаті атаки постраждали понад 100 людей, а загинули щонайменше 35 людей.

Низка світових лідерів засудили терористичну атаку Росії, зокрема, президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що Росія обирає війну замість згоди на пропозицію припинити вогонь.

А ось Трамп назвав її "жахливою помилкою".

"Мені сказали, що вони припустилися помилки, це було жахливо", - сказав Трамп під час розмови з представниками ЗМІ.

На запитання журналістів, що саме він має на увазі під словом "помилка", американський лідер не став уточнювати.

Цікаво і те, що спецпредставник президента США Стів Віткофф незадовго до удару РФ по Сумах відвідав Росію та зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Після чого він заявив, що "ключем" до завершення війни в Україні є так звані "п'ять територій".