США не поддержали заявление G7 по удару РФ по Сумам: что стало причиной

По данным источников издания, администрация президента США Дональда Трампа сообщила союзникам, что не может подписать заявление с осуждением нападения, поскольку "работает над сохранением пространства для мирных переговоров". Ведь встречи между Белым домом и Кремлем продолжаются.

По словам тех же людей, Канада, которая председательствует в этом году в G7, сказала союзникам, что без одобрения США заявление будет невозможным.

Как пишет Bloomberg, посольство США в Лондоне отказалось от комментариев.

Согласно черновикам, попавшим в распоряжение Bloomberg, в заявлении G7 планировалось указать, что нападение на Сумы является доказательством того, что Россия намерена продолжать войну.

Однако Трамп взял другой тон относительно обстрела Сум, назвав его "ужасным" и сказав, что Россия "совершила ошибку".

Удар по Сумам 13 апреля

В минувшее воскресенье россияне нанесли двойной удар баллистическими ракетами по городу Сумы. Ракеты попали в месте большого скопления мирных жителей.

В результате атаки пострадали более 100 человек, а погибли по меньшей мере 35 человек.

Ряд мировых лидеров осудили террористическую атаку России, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Россия выбирает войну вместо согласия на предложение прекратить огонь.

А вот Трамп назвал ее "ужасной ошибкой".

"Мне сказали, что они допустили ошибку, это было ужасно", - сказал Трамп во время разговора с представителями СМИ.

На вопрос журналистов, что именно он имеет в виду под словом "ошибка", американский лидер не стал уточнять.

Интересно и то, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф незадолго до удара РФ по Сумах посетил Россию и встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

После чего он заявил, что "ключом" к завершению войны в Украине являются так называемые "пять территорий".