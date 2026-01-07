США не підписали спільне комюніке з Європою та Україною щодо миротворців, - Politico

За словами спецпосланця США Стіва Віткоффа, "протоколи безпеки значною мірою погоджені".

Втім, як дізналося Politico, до підписання спільного документа з боку США так і не дійшло.

Більше того, деталі участі США в багатонаціональних силах в Україні були видалені з попереднього проєкту, з яким ознайомилося видання Politico.

У попередній версії передбачалося, що США зобов'яжуться "підтримувати сили у разі нападу" та допомагати розвідувальними даними та логістикою.