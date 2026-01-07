США не підписали спільне комюніке з Європою та Україною щодо миротворців, - Politico

Після саміту "коаліції охочих" в Парижі США не підписали спільний документ з Україною та ЄС щодо миротворчих сил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За словами спецпосланця США Стіва Віткоффа, "протоколи безпеки значною мірою погоджені".
Втім, як дізналося Politico, до підписання спільного документа з боку США так і не дійшло.
Більше того, деталі участі США в багатонаціональних силах в Україні були видалені з попереднього проєкту, з яким ознайомилося видання Politico.
У попередній версії передбачалося, що США зобов'яжуться "підтримувати сили у разі нападу" та допомагати розвідувальними даними та логістикою.
Нагадаємо, 6 січня в Парижі відбулася зустріч України, США та країн "коаліції охочих". Сторони підтвердили єдність щодо сталого миру та домовилися про подальшу підтримку Києва.
Зокрема, Німеччина заявила про готовність допомогти із забезпеченням режиму припинення вогню, проте без відправки власних військ, на відміну від Франції та Британії.
Так, Україна, Франція та Велика Британія підписали декларацію про створення спільної координаційної групи.
За словами президента Франції Еммануеля Макрона, новий механізм дозволить повністю інтегрувати збройні сили залучених країн.
Координаційна група працюватиме на оперативному рівні у взаємодії зі спеціальним штабом у Парижі. Це має забезпечити максимальну узгодженість дій країн "коаліції охочих" у підтримці України.