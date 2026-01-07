США не подписали совместное коммюнике с Европой и Украиной по миротворцам, - Politico

По словам спецпосланника США Стива Виткоффа, "протоколы безопасности в значительной степени согласованы".

Впрочем, как узнало Politico, до подписания совместного документа США так и не дошло.

Более того, детали участия США в многонациональных силах в Украине были удалены из предыдущего проекта, с которым ознакомилось издание Politico.

В предыдущей версии предполагалось, что США обяжутся "поддерживать силы в случае нападения" и помогать разведывательным данным и логистике.