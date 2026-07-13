У США підготували масштабне розширення санкцій проти РФ

За інформацією вашингтонського кореспондента видання Алекса Рауфоглу, автори документа планують представити його в понеділок, 13 липня.

Попередня версія законопроєкту передбачала, що відповідь Вашингтона на відмову Москви від мирних зусиль майже повністю залежатиме від рішень президента Дональда Трампа. Однак у новій редакції цей підхід кардинально змінили.

Тепер значна частина санкцій має набрати чинності автоматично протягом 30 днів після того, як закон буде остаточно схвалений.

"Переглянуте законодавство розширить санкції за межі кола російських посадовців та банків, охопивши інвестиції, суверенний борг, судноплавство, експорт енергоносіїв, імпорт урану, сервіси фінансових установ та інші сектори російської економіки", - пише "Радіо Свобода".

Що передувало

Автор ініціативи щодо жорстких санкцій проти Росії Ліндсі Грем на брифінгу в Києві у п'ятницю, 10 липня, заявив, що ці обмеження мають допомогти Трампу якнайшвидше завершити війну в Україні.