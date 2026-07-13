У США підготували масштабне розширення санкцій проти РФ

У США планують суттєво розширити санкції проти Росії. Вони торкнуться багатьох сфер економіки країни-агресорки - від фінансів до енергетики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
За інформацією вашингтонського кореспондента видання Алекса Рауфоглу, автори документа планують представити його в понеділок, 13 липня.
Попередня версія законопроєкту передбачала, що відповідь Вашингтона на відмову Москви від мирних зусиль майже повністю залежатиме від рішень президента Дональда Трампа. Однак у новій редакції цей підхід кардинально змінили.
Тепер значна частина санкцій має набрати чинності автоматично протягом 30 днів після того, як закон буде остаточно схвалений.
"Переглянуте законодавство розширить санкції за межі кола російських посадовців та банків, охопивши інвестиції, суверенний борг, судноплавство, експорт енергоносіїв, імпорт урану, сервіси фінансових установ та інші сектори російської економіки", - пише "Радіо Свобода".
Автор ініціативи щодо жорстких санкцій проти Росії Ліндсі Грем на брифінгу в Києві у п'ятницю, 10 липня, заявив, що ці обмеження мають допомогти Трампу якнайшвидше завершити війну в Україні.
Він наголошував, що новий документ надасть президенту США потужні інструменти для економічного тиску на Москву. Зокрема, законопроєкт дозволить запроваджувати мита та суворі обмеження проти будь-якої країни, яка продовжує купувати російські нафту та газ.
Також під удар потраплять іноземні компанії та держави, які допомагають Кремлю обходити вже чинні санкції. Над цією ініціативою сенатори Ліндсі Грем та Річард Блументаль працювали майже два роки.