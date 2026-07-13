RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В США подготовили масштабное расширение санкций против РФ

16:33 13.07.2026 Пн
2 мин
Каких сфер экономики страны-агрессора коснутся ограничения?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

В США планируют существенно расширить санкции против России. Они коснутся многих сфер экономики страны-агрессора - от финансов до энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По информации вашингтонского корреспондента издания Алекса Рауфоглу, авторы документа намерены представить его в понедельник, 13 июля.

Предыдущая версия законопроекта предполагала, что ответ Вашингтона на отказ Москвы от мирных усилий будет почти полностью зависеть от решений президента Дональда Трампа. Однако в новой редакции этот подход кардинально изменился.

Теперь значительная часть санкций должна вступить в силу автоматически в течение 30 дней после того, как закон будет окончательно одобрен.

"Пересмотренное законодательство расширит санкции за пределы круга российских чиновников и банков, охватив инвестиции, суверенный долг, судоходство, экспорт энергоносителей, импорт урана, сервисы финансовых учреждений и другие сектора российской экономики", - пишет "Радио Свобода".

Что предшествовало

Автор инициативы по жестким санкциям против России Линдси Грэм на брифинге в Киеве в пятницу, 10 июля, заявил, что эти ограничения должны помочь Трампу как можно быстрее завершить войну в Украине.

Он отмечал, что новый документ предоставит президенту США мощные инструменты для экономического давления на Москву. В частности, законопроект позволит вводить пошлины и строгие ограничения против любой страны, продолжающей покупать российские нефть и газ.

Также под удар попадут иностранные компании и государства, помогающие Кремлю обходить уже действующие санкции. Над этой инициативой сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль работали около двух лет.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиВойна в Украине