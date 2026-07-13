В США подготовили масштабное расширение санкций против РФ

По информации вашингтонского корреспондента издания Алекса Рауфоглу, авторы документа намерены представить его в понедельник, 13 июля.

Предыдущая версия законопроекта предполагала, что ответ Вашингтона на отказ Москвы от мирных усилий будет почти полностью зависеть от решений президента Дональда Трампа. Однако в новой редакции этот подход кардинально изменился.

Теперь значительная часть санкций должна вступить в силу автоматически в течение 30 дней после того, как закон будет окончательно одобрен.

"Пересмотренное законодательство расширит санкции за пределы круга российских чиновников и банков, охватив инвестиции, суверенный долг, судоходство, экспорт энергоносителей, импорт урана, сервисы финансовых учреждений и другие сектора российской экономики", - пишет "Радио Свобода".

Что предшествовало

Автор инициативы по жестким санкциям против России Линдси Грэм на брифинге в Киеве в пятницу, 10 июля, заявил, что эти ограничения должны помочь Трампу как можно быстрее завершить войну в Украине.