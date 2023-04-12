США "перевернуть кожен камінь", щоб знайти джерело витоку документів, - глава Пентагону

"Ми продовжуватимемо розслідувати і перевертатимемо кожен камінь, поки не знайдемо джерело цього [витоку] та його масштаби", - заявив Остін.

Таким чином, він став першим високопоставленим чиновником США, який прокоментував витік інформації.

За його словами, Пентагону відомо, що документи опублікували 28 лютого та 1 березня, але відомство не впевнене, чи були інші документи, які могли бути опубліковані в мережі раніше.

"Це речі, які ми з'ясуємо, продовжуючи розслідування", - підкреслив Остін.

Нагадаємо, нещодавно The New York Times повідомило, що Пентагон розслідує можливий витік секретних документів американських військових. Зазначалося, що деякі з них стосуються планів союзників щодо підготовки ЗСУ до анонсованого контрнаступу.

Додамо, що наразі в Білому домі досі не встановили, хто може бути причетний до "зливу" інформації, але американці вже підкреслили, що частина документів була точно підроблена.

При цьому в ЗМІ повідомляють, що розслідування США щодо витоку секретних документів може тривати кілька місяців.

Детальніше про "витік" секретних документів США та наслідки для України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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