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Розслідування витоку секретних документів США може тривати місяці, - CNN

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США, Вівторок 11 квітня 2023 23:19
Розслідування витоку секретних документів США може тривати місяці, - CNN Фото: розслідування витоку секретних документів у США може тривати місяці (wikimedia/Touch Of Light)
Автор: Тетяна Степанова

Розслідування щодо витоку секретних документів Пентагону, зокрема розвідданих про війну в Україні, може тривати кілька місяців

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляє видання, наразі Пентагон вивчає, як цей витік вплинув на національну безпеку США, а Міністерство юстиції розпочинає кримінальне розслідування стосовно тих, хто міг стояти за витоком.

За словами трьох офіційних осіб США, міжвідомче розслідування очолює Управління розвідки та безпеки Пентагону, і воно може тривати кілька місяців.

Насамперед вивчатиметься, чи не було скомпрометовано будь-які джерела і методи після того, як документи, багато з яких мають гриф "цілком таємно", були опубліковані.

Відповідальною за розслідування з боку Пентагону буде Мілансі Гарріс - чиновниця Міністерства оборони з департаменту, який відповідає за розвідку і безпеку. Під час розслідування спробують визначити масштаби витоку, адже досі невідомо, чи циркулюють у мережі інші засекречені документи.

За словами одного з чиновників Пентагону, зусилля відомства не зосереджені на пошуку джерела витоку. Але Міністерство оборони буде вивчати, як розповсюджується надзвичайно секретна інформація і чи потрібно щоденно змінювати тих, хто її отримує.

"Занадто багато людей мають доступ до дуже секретної інформації. Тисячі людей, ймовірно, бачили ці документи до того, як вони потрапили в мережу", - зазначив один із посадовців, що обіймає високу посаду в уряді США.

Нагадаємо, минулого тижня у ЗМІ з'явилася інформація, що у мережу "злили" секретні документи США. Там нібито містилася інформація про Україну, у тому числі про весняний контрнаступ.

Через день стало відомо про ще один "витік документів", інформація в яких також була пов'язана з Україною.

Пізніше в Пентагоні заявили, що "витік документів" є дуже серйозним ризиком для нацбезпеки США.

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Пентагон Сполучені Штати Америки
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