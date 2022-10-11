США перерахують Україні 4,5 млрд доларів найближчими тижнями, - міністр фінансів

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Два тижні тому Конгрес ухвалив рішення про пряму бюджетну підтримку України на суму 4,5 мільярда доларів, і я рада повідомити, що Сполучені Штати мають намір виплатити українському уряду ці кошти найближчими тижнями", - сказала Єллен на початку зустрічі з міністром фінансів України Сергієм Марченком.

Вона також зазначила, що вкрай важливо, щоб міжнародні партнери приєдналися до Сполучених Штатів у підтримці України, та закликала союзників якнайшвидше виконати свої існуючі зобов'язання перед Україною та підготувати нові пакети фінансової допомоги.