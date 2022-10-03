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Євросоюз підписав меморандум щодо надання 5 млрд євро для України

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Понеділок 03 жовтня 2022 16:59
Євросоюз підписав меморандум щодо надання 5 млрд євро для України Фото: Євросоюз підписав меморандум щодо надання 5 млрд євро для України (flick com libereurope)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 03 жовтня, ЄС підписав меморандум про взаєморозуміння щодо надання 5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Це ще один жест ЄС, який має намір підтримати у виграші цієї війни, відбудові та прагненні до європейського майбутнього", - додав Шмигаль.

Прем'єр-міністр України подякував за таке рішення європейському комісару із питань торгівлі Валдісу Домбровскісу та президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

Макрофінансову допомогу у розмірі 5 млрд євро буде надано Україні у вигляді довгострокових кредитів на пільгових умовах. Вона є другим етапом реалізації запланованої макрофінансової допомоги ЄС Україні на суму до 9 млрд євро, оголошеної Європейською комісією 18 травня 2022 року.

Нагадаємо, що раніше ЄС погодив макрофінансову допомоги у вигляді довгострокових кредитів для України на 5 млрд євро.

Пізніше уряд схвалив залучення 5 млрд євро макрофінансової допомоги ЄС.

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