США перечислят Украине 4,5 млрд долларов в ближайшие недели, - министр финансов

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Две недели назад Конгресс принял решение о прямой бюджетной поддержке Украины на сумму 4,5 миллиарда долларов, и я рада сообщить, что Соединенные Штаты намерены выплатить украинскому правительству эти средства в ближайшие недели", - сказала Йеллен в начале встречи с министром финансов Украины Сергеем Марченко.

Она также отметила, что крайне важно, чтобы международные партнеры присоединились к Соединенным Штатам в поддержке Украины, и призвала союзников как можно быстрее выполнить свои существующие обязательства перед Украиной и подготовить новые пакеты финансовой помощи.