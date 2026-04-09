США перекинуть війська ближче до Росії: Трамп вирішив, як покарає країни НАТО - WSJ

Суть пропозиції

За даними WSJ, пропозиція передбачає передислокацію американських військ із тих країн-членів НАТО, які вважаються "ненадійними" у контексті війни з Іраном, до держав, які підтримали військову кампанію США.

План далекий від повного виходу США з Альянсу (на що Трамп не має юридичних повноважень без Конгресу), але свідчить про зростання розколу між адміністрацією Трампа та європейськими союзниками.

За словами двох посадовців адміністрації, план також може передбачати закриття американської бази принаймні в одній з європейських країн, ймовірно, в Іспанії або Німеччині.

Які країни можуть постраждати

Іспанія - єдина країна НАТО, яка не зобов’язалася витрачати 5% ВВП на оборону, блокувала американські літаки, задіяні в операції проти Ірану, у своєму повітряному просторі.

Німеччина - високопосадовці критикували війну Трампа, хоча Німеччина є одним із найважливіших хабів для підтримки операцій США на Близькому Сході.

Італія - тимчасово блокувала використання авіабази на Сицилії.

Франція - дозволила використовувати базу на півдні країни лише після гарантій, що там приземлятимуться літаки, не задіяні в ударах по Ірану.

Які країни можуть виграти

Потенційними бенефіціарами, за даними WSJ, є Польща, Румунія, Литва та Греція. Ці країни мають одні з найвищих витрат на оборону в Альянсі та першими сигналізували про готовність підтримати міжнародну коаліцію для патрулювання Ормузької протоки.

Румунія швидко дозволила використовувати свої бази ВПС США.

Передислокація американських військ ближче до кордону Росії може додатково загострити відносини з Москвою.

Реакція Білого дому

"Дуже прикро, що НАТО відвернувся від американського народу за останні шість тижнів, коли саме американський народ фінансував їхню оборону", - заявила речниця Білого дому Каролін Левітт.

Вона додала, що Трамп планує "відверту та чесну розмову" з генсеком НАТО Марком Рютте, який прибув до Вашингтона у середу.

Сам Трамп у понеділок заявив, що "дуже розчарований" НАТО, а їхнє небажання підтримати США у війні з Іраном є "плямою на НАТО, яка ніколи не зникне". Він також писав у Truth Social, що країни-члени "не зробили абсолютно нічого, щоб допомогти".