Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

США перебросят войска ближе к России: Трамп решил, как накажет страны НАТО - WSJ

01:04 09.04.2026 Чт
3 мин
Кто из союзников оказался в черном списке и кого Вашингтон теперь считает ненадежным?
aimg Екатерина Коваль
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает план наказания стран НАТО, которые, по мнению Вашингтона, не помогали США и Израилю во время войны с Ираном.

Суть предложения

По данным WSJ, предложение предусматривает передислокацию американских войск из тех стран-членов НАТО, которые считаются "ненадежными" в контексте войны с Ираном, в государства, которые поддержали военную кампанию США.

План далек от полного выхода США из Альянса (на что Трамп не имеет юридических полномочий без Конгресса), но свидетельствует о росте раскола между администрацией Трампа и европейскими союзниками.

По словам двух должностных лиц администрации, план также может предусматривать закрытие американской базы по крайней мере в одной из европейских стран, вероятно, в Испании или Германии.

Какие страны могут пострадать

  • Испания - единственная страна НАТО, которая не обязалась тратить 5% ВВП на оборону, блокировала американские самолеты, задействованные в операции против Ирана, в своем воздушном пространстве.

  • Германия - высокопоставленные чиновники критиковали войну Трампа, хотя Германия является одним из важнейших хабов для поддержки операций США на Ближнем Востоке.

  • Италия - временно блокировала использование авиабазы на Сицилии.

  • Франция - позволила использовать базу на юге страны только после гарантий, что там будут приземляться самолеты, не задействованные в ударах по Ирану.

Какие страны могут выиграть

Потенциальными бенефициарами, по данным WSJ, являются Польша, Румыния, Литва и Греция. Эти страны имеют одни из самых высоких расходов на оборону в Альянсе и первыми сигнализировали о готовности поддержать международную коалицию для патрулирования Ормузского пролива.

Румыния быстро позволила использовать свои базы ВВС США.

Передислокация американских войск ближе к границе России может дополнительно обострить отношения с Москвой.

Реакция Белого дома

"Очень обидно, что НАТО отвернулся от американского народа за последние шесть недель, когда именно американский народ финансировал их оборону", - заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Она добавила, что Трамп планирует "откровенный и честный разговор" с генсеком НАТО Марком Рютте, который прибыл в Вашингтон в среду.

Сам Трамп в понедельник заявил, что "очень разочарован" НАТО, а их нежелание поддержать США в войне с Ираном является "пятном на НАТО, которое никогда не исчезнет". Он также писал в Truth Social, что страны-члены "не сделали абсолютно ничего, чтобы помочь".

Напомним, Дональд Трамп резко раскритиковал НАТО после того, как союзники отказались направить военные корабли в Ормузский пролив для его разблокировки. Американский лидер неоднократно называл Альянс "бумажным тигром" и упрекал партнеров в трусости.

По его словам, если США выйдут из НАТО, Владимир Путин больше не будет бояться организации. Трамп предупреждал, что серьезно рассматривает возможность выхода, поскольку Америка способна самостоятельно справиться со всеми угрозами.

В ответ президент Франции Эммануэль Макрон посоветовал своему американскому коллеге меньше говорить, отметив, что такие заявления ставят под сомнение обязательства США перед Альянсом.

