США перекинули до Британії елітні спецпідрозділи та військову авіацію, - The Times

Концентрація сил спеціального призначення

За останні кілька днів на базах Королівських ВПС зафіксували прибуття щонайменше 14 літаків C-17 Globemaster та двох важкоозброєних бойових літаків AC-130J Ghostrider.

Деякі з них вилетіли з баз у Джорджії та Кентуккі, де дислокується знаменитий 160-й авіаційний полк спеціального призначення армії США "Нічні переслідувачі".

Переслідування танкера

Однією з імовірних цілей такого масштабного розгортання називають підготовку до рейду на нафтовий танкер під санкціями.

Судно, яке відстежували з вод Венесуели, поспіхом змінило прапор на російський, намагаючись уникнути затримання. Британські літаки та сили НАТО наразі здійснюють постійний моніторинг його пересування.

Втім, США вже захопили пов’язаний із Венесуелою нафтовий танкер після більш ніж двотижневого переслідування через Атлантичний океан. Операцію провели Берегова охорона США та американські військові.

Геополітичний фон

Прибуття літаків Ghostrider, оснащених 105-мм гаубицями та ракетами Hellfire, свідчить про готовність до операцій високої інтенсивності, пише The Times.

Це відбувається на тлі успішного захоплення президентом Трампом лідера Венесуели Мадуро та посилення загроз на адресу Ірану через придушення внутрішніх протестів.

Ультиматум щодо Гренландії

Паралельно з військовими діями Дональд Трамп знову пригрозив анексувати Гренландію, заявивши, що острів має перебувати під контролем США для безпеки західної півкулі.

Президент США не виключив використання військової сили для окупації острова. Такі заяви викликали різку реакцію в Європі: лідери Британії, Франції, Німеччини та Данії вже оприлюднили спільну заяву із закликом до Вашингтона припинити погрози.