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США на переговорах с РФ не будут брать обязательств без консультаций с союзниками

Автор: Дмитрий Кузнецов

США на переговорах с Россией, которые запланированы на 10 января в Женеве, не будут брать на себя никаких обязательств. После встречи пройдут консультации с американскими союзниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт корреспондента Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

"Представители (президента США Джо - ред.) Байдена на переговорах с Россией, которые начнутся завтра, не будут брать на себя никаких твердых обязательств", - написала Джейкобс со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

По ее словам, после переговоров с Россией США проведут консультации с союзниками. При этом американская сторона готова изучить взаимные ограничения на использование стратегических бомбардировщиков и наземные учения.

Напомним, 10 января в Женеве состоятся переговоры между США и РФ по так называемым "гарантиям безопасности". Американскую делегацию на переговорах будет возглавлять заместитель госсекретаря США.

Отметим, ранее представитель Пентагона Джон Кирби опроверг заявления о возможности сокращения войск США в Европе.

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