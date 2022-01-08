США на переговорах з РФ не братимуть зобов'язань без консультацій з союзниками

США на переговорах з Росією, які заплановані на 10 січня у Женеві, не братимуть на себе жодних зобов'язань. Після зустрічі пройдуть консультації з американськими союзниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-аккаунт кореспондента Bloomberg Дженніфер Джейкобс.
"Представники (президента США Джо - ред.) Байдена на переговорах з Росією, які почнуться завтра, не братимуть на себе ніяких твердих зобов'язань", - написала Джейкобс з посиланням на високопоставленого представника Білого дому.
За її словами, після переговорів з Росією США проведуть консультації з союзниками. При цьому американська сторона готова вивчити взаємні обмеження на використання стратегічних бомбардувальників і наземні навчання.
Нагадаємо, 10 січня в Женеві відбудуться переговори між США і РФ щодо так званих "гарантій безпеки". Американську делегацію на переговорах очолюватиме заступник держсекретаря США.
Зазначимо, раніше представник Пентагону Джон Кірбі спростував заяви про можливість скорочення військ США в Європі.