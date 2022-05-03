США передали украинским военным уже более 70 гаубиц M777, - Пентагон
В Пентагоне сообщили, что США уже передали украинским военным 80% гаубиц дальнего действия M777 от общего количества в 90 штук, которые входят в согласованный пакет помощи по безопасности для нашей страны.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на сайт министерства обороны США.
"Теперь я могу подтвердить, что 80% гаубиц M777 были переданы украинским военным. Это 80% от общего количества, всего 90, то есть более 70 из них сейчас передано в Украину", - сказал представитель Пентагона на брифинге.
Чиновник Минобороны добавил, что примерно половина боеприпасов к ним "сейчас в украинских руках", и добавил, что поставки продолжаются "каждый божий день".
В Пентагоне рассказали, что более 220 украинских военнослужащих уже обучены правилам эксплуатации этих гаубиц.
"И это еще не все. На самом деле, 3 мая на один из тренировочных полигонов прибудет еще более 50 украинцев, чтобы начать обучение в конце этой недели", - добавил чиновник.
Напомним, ранее в Минобороны США показали видео, как 155-мм гаубицы M777 загружают в транспортные самолеты С-17 для отправки в Украину.
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