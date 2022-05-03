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США передали українським військовим вже понад 70 гаубиць M777, - Пентагон

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Вівторок 03 травня 2022 08:11
США передали українським військовим вже понад 70 гаубиць M777, - Пентагон Фото: американські гаубиці M777 відправляють в Україну (twitter.com/DeptofDefense)
Автор: Володимир Костирін

У Пентагоні повідомили, що США вже передали українським військовим 80% гаубиць дальньої дії M777 від загальної кількості в 90 штук, які входять в узгоджений пакет допомоги з безпеки для нашої країни.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на сайт міністерства оборони США.

"Тепер я можу підтвердити, що 80% гаубиць M777 були передані українським військовим. Це 80% від загальної кількості, всього 90, тобто понад 70 з них зараз передано в Україну", - сказав представник Пентагону на брифінгу.

Чиновник Міноборони додав, що приблизно половина боєприпасів до них "зараз в українських руках", і додав, що поставки тривають "кожен божий день".

У Пентагоні розповіли, що понад 220 українських військовослужбовців вже навчені правилам експлуатації цих гаубиць.

"І це ще не все. Насправді 3 травня на один з тренувальних полігонів прибуде ще понад 50 українців, щоб почати навчання в кінці цього тижня", - додав чиновник.

Нагадаємо, раніше в Міноборони США показали відео, як 155-мм гаубиці M777 завантажують в транспортні літаки С-17 для відправки в Україну.

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