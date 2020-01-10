США передали Зеленскому данные по авиакатастрофе в Иране

Посольство США в Украине передало президенту Владимиру Зеленскому данные по авиакатастрофе в Иране. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По словам министра, Зеленский провел встречу с представителями США, в частности с временно поверенной Кристиной Квин.

"Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами. Ожидаем разговора Зеленского с госсекретарем США", - отметил Пристайко.

Напомним, сегодня Зеленский отреагировал на заявления мировых лидеров о ракетном обстреле самолета МАУ.

"Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров - прежде всего правительства США, Канады и Великобритании - предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин", - отметил Зеленский.

Ранее также стало известно, что разведывательный спутник США зафиксировал тепловой след двух иранских ракет, которые были выпущены в направлении самолета МАУ. Разведка США убеждена, что иранский радар распознал украинский самолет как цель, после чего по нему были запущены две ракеты класса "земля-воздух".