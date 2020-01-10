США передали Зеленському дані щодо авіакатастрофи в Ірані

Посольство США в Україні передало президенту Володимиру Зеленському дані щодо авіакатастрофи в Ірані. Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

За словами міністра, Зеленський провів зустріч з представниками США, зокрема з тимчасово повіреною Крістіною Квін.

"Отримали важливі дані, які будуть оброблені нашими фахівцями. Очікуємо розмови Зеленського з держсекретарем США", - зазначив Пристайко.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський відреагував на заяви світових лідерів про ракетний обстріл літака МАУ.

"З огляду на останні заяви лідерів держав в ЗМІ, ми закликаємо всіх міжнародних партнерів - перш за все уряди США, Канади і Великобританії - надати дані і докази, що стосуються катастрофи, в розпорядження комісії з розслідування причин", - зазначив Зеленський.

Раніше також стало відомо, що розвідувальний супутник США зафіксував теплові плями двох іранських ракет, які були випущені в напрямку літака МАУ. Розвідка США переконана, що іранський радар розпізнав український літак як ціль, після чого по ньому були запущені дві ракети класу "земля-повітря".