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Спутник США зафиксировал тепловой след двух ракет на пути к украинскому самолету

Новости » Общество     10.01.2020 - 12:38
Спутник США зафиксировал тепловой след двух ракет на пути к украинскому самолету
Фото: обломки украинского самолета (isna.ir)

В разведке сообщили, что иранский радар осуществил захват в цель украинского самолета

Разведывательный спутник США перед крушением украинского самолета зафиксировал тепловой след двух иранских ракет, которые были выпущены в направлении самолета. Об этом сообщил телеканал ABC News, ссылаясь на неназванного высокопоставленного американского представителя.

В частности, разведка США убеждена, что иранский радар осуществил захват в цель украинского самолета, и затем по нему были запущены две ракеты класса "земля-воздух", которые сбили самолет.

Напомним, ранее американский телеканал CNN, ссылаясь на источники среди чиновников, сообщил, что авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране могла произойти из-за попадания двух ракет "Тор", которые изготавливаются Россией. По словам неназванного чиновника, знакомого с данными разведки, украинский самолет, совершавший рейс из Тегерана в Киев, был сбит двумя ракетами наземно-воздушного типа "Тор", изготовленными в России.

Источник телеканала утверждает, что в разведке США видели, как иранские радиолокационные сигналы фиксируются на украинском самолете, прежде чем он потерпел крушение.

Ранее в соцсетях опубликовали видеоролик, на котором был зафиксирован возможный момент попадания иранской ракеты в украинский самолет вблизи Тегерана. Расследователи Bellingcat сообщили, что проверяют информацию.

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