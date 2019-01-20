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США передали сирийским курдам комплексы Javelin, - Yeni Akit

Новости » Политика    20.01.2019 - 09:13
США передали сирийским курдам комплексы Javelin, - Yeni Akit
Фото: ПТРК Javelin (twitter.com/M3t4_tr0n)

Комплексы предназначены для борьбы с будущей операцией армии Турции в Сирии

Американские противники вывода войск США из Сирии передали сирийским курдам противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin и Tow. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные источники издания Yeni Akit.

В передаче ракетных комплексов принимала участие созданная курдами партия "Демократический союз". Также сообщается, что ПТРК были переданы для использования против возможной военной операции турецкой армии на территории Сирии.

Издание отмечает, что военные подразделения армии Турции занимаются поиском этих комплексов, именно по этой причине страна оттягивает свою запланированную военную операцию в Манбидже против курдов.

Ранее сообщалось, что курды выступили против создания буферной зоны в Сирии. Курдский политик Алдар Халил заявил, что курды боятся наступления Турции, поэтому согласились бы только на привлечение сил ООН вдоль линии разграничения.

Напомним, Трамп пригрозил Турции разорением, если она будет атаковать курдов. Президент США добавил, что "курды, в свою очередь, не должны провоцировать Турцию".

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