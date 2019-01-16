ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Курды выступили против создания буферной зоны в Сирии

Новости » Политика    16.01.2019 - 11:32
Курды выступили против создания буферной зоны в Сирии
Фото: сирийские курды (flickr.com/kurdishstruggle)

Курды боятся наступления Турции

Сирийские курды выступили против создания "зоны безопасности" в северной Сирии под контролем Турции. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.

Курдский политик Алдар Халил заявил, что курды боятся наступления Турции, поэтому согласились бы только на привлечение сил ООН вдоль линии разграничения.

"Другие варианты неприемлемы, ибо они нарушат суверенитет Сирии и нашего автономного региона", - заявил Халил.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил Турции разорением, если она будет атаковать курдов в Сирии. Он также подчеркнул, что курды не должны провоцировать Анкару, и предложил создать буферную зону на 20 миль.

После этого лидеры США и Турции обсудили двусторонние отношения. В администрации Эрдогана отметили, что стороны также обсудили идею создания зоны безопасности на севере Сирии, исходя из принципа территориальной целостности. Предполагается, что буферная зона "будет очищена от террористов". Кроме того, Эрдоган выразил удовлетворение решением Трампа о выводе войск из Сирии.

Позже президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что турецкая сторона создаст зону безопасности в Сирии по предложению Дональда Трампа. По словам Эрдогана, после резонансных заявлений Трампа стороны провели продуктивные переговоры.

 

 

Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии Турция перебросила к сирийской границе колонну бронетранспортеров
Новости Украины курдыСирия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь