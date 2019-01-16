Курды выступили против создания буферной зоны в Сирии

Фото: сирийские курды (flickr.com/kurdishstruggle)

Курды боятся наступления Турции

Сирийские курды выступили против создания "зоны безопасности" в северной Сирии под контролем Турции. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.

Курдский политик Алдар Халил заявил, что курды боятся наступления Турции, поэтому согласились бы только на привлечение сил ООН вдоль линии разграничения.

"Другие варианты неприемлемы, ибо они нарушат суверенитет Сирии и нашего автономного региона", - заявил Халил.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил Турции разорением, если она будет атаковать курдов в Сирии. Он также подчеркнул, что курды не должны провоцировать Анкару, и предложил создать буферную зону на 20 миль.

После этого лидеры США и Турции обсудили двусторонние отношения. В администрации Эрдогана отметили, что стороны также обсудили идею создания зоны безопасности на севере Сирии, исходя из принципа территориальной целостности. Предполагается, что буферная зона "будет очищена от террористов". Кроме того, Эрдоган выразил удовлетворение решением Трампа о выводе войск из Сирии.

Позже президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что турецкая сторона создаст зону безопасности в Сирии по предложению Дональда Трампа. По словам Эрдогана, после резонансных заявлений Трампа стороны провели продуктивные переговоры.