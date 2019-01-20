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США передали сирійським курдам комплекси Javelin, - Yeni Akit

Новини » Політика    20.01.2019 - 09:13
США передали сирійським курдам комплекси Javelin, - Yeni Akit
Фото: ПТРК Javelin (twitter.com/M3t4_tr0n)

Комплекси призначені для боротьби з майбутньою операцією армії Туреччини в Сирії

Американські противники виведення військ США з Сирії передали сирійським курдам протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) Javelin і Tow. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві джерела видання Yeni Akit.

У передачі ракетних комплексів брала участь створена курдами партія "Демократичний союз". Також повідомляється, що ПТРК були передані для використання проти можливої військової операції турецької армії на території Сирії.

Видання зазначає, що військові підрозділи армії Туреччини займаються пошуком цих комплексів, саме з цієї причини країна відтягує свою заплановану військову операцію в Манбіджі проти курдів.

Раніше повідомлялося, що курди виступили проти створення буферної зони в Сирії. Курдська політик Алдар Халіл заявив, що курди бояться настання Туреччини, тому погодилися б тільки на залучення сил ООН уздовж лінії розмежування.

Нагадаємо, Трамп пригрозив Туреччині розоренням, якщо вона буде атакувати курдів. Президент США додав, що "курди, в свою чергу, не повинні провокувати Туреччину".

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