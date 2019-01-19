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Трампа призывают не торопиться с выводом войск из Сирии

Новости » Политика    19.01.2019 - 15:25
Трампа призывают не торопиться с выводом войск из Сирии
Фото: ситуация в Сирии (gettyimages)

Линдси Грэм призывает вначале уничтожить "Исламское государство"

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал президента США Дональда Трампа замедлить вывод войск из Сирии, пока джихадисты не будут окончательно побеждены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Он отмети, что надеется на то, что "Трамп замедлит вывод войск из Сирии, пока мы не уничтожим "Исламское государство".

Он предупредил, что любое поспешное отступление может привести к "кошмарному" сценарию для Израиля из-за роста влияния Ирана в Сирии, а также для Турции из-за проблем национальной безопасности.

РБК-Украина писало, что турецкая сторона создаст зону безопасности в Сирии по предложению президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп пригрозил Турции разорением, если она будет атаковать курдов в Сирии. Он также подчеркнул, что и курды не должны провоцировать Анкару, и предложил создать буферную зону в 20 миль.

После этого лидеры обеих стран обсудили двусторонние отношения. В администрации Эрдогана отметили, что стороны также обсудили идею создания зоны безопасности на севере Сирии, исходя из принципа территориальной целостности. Предполагается, что буферная зона "будет очищена от террористов". Кроме того, Эрдоган выразил удовлетворение решением Трампа о выводе войск из Сирии.

Трамп обещает "большое заявление" о безопасности на границе
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