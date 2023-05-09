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США передали Кіпру частину інформації про людей, які намагалися обійти санкції проти РФ

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Вівторок 09 травня 2023 17:38
США передали Кіпру частину інформації про людей, які намагалися обійти санкції проти РФ Фото: Президент Кіпру Нікос Христодулідіс (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Влада Кіпру отримала перший пакет інформації зі США щодо фізичних та юридичних осіб, яких Вашингтон звинуватив у ухиленні від санкцій проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Кіпру Нікоса Христодулідіса, яку приводить Euronews.

Найближчим періодом очікуються ще два пакети інформації. Перший пакет уже було передано до прокуратури країни.

"Вчора ми отримали першу інформацію від американської сторони, перший пакет інформації, які пройдуть ще два найближчим часом", - сказав Христодулідіс.

Він додав, що сьогодні вранці вже розмовляв з генеральним прокурором країни з цього питання і зазначив, що вся інформація, яку Кіпр отримав учора, буде спрямована на те, щоб відповідна обробка компетентними органами республіки могла вже розпочатися.

"Дуже важливо, щоб ми підійшли до цього питання з відповідною серйозністю, зробили все можливе, щоб ніхто не дозволив нікому заплямувати ім'я країни", - додав президент Кіпру.

Влада Кіпру розслідує, як кілька його громадян опинилися в санкційних списках США і Великої Британії за ймовірну співпрацю з росіянами, які потрапили під санкції.

Президента Кіпру Нікоса Христодулідіса було поінформовано про процедури створення національного підрозділу із забезпечення дотримання санкцій проти РФ.

Понад 4 тисячі рахунків росіян у банках Кіпру можуть бути закриті протягом найближчих двох місяців на тлі нових санкцій проти Росії. Вони зачіпають також кіпрських фізичних та юридичних осіб.

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